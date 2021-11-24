passion.ru
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Спустя год после гибели дочери Конкина в том же фитнес-клубе произошла еще одна трагедия

В раздевалке после посещения того самого рокового бассейна погиб 57-летний мужчина. Он почувствовал себя плохо из-за проблем с сердцем, однако необходимой помощи ему, как и Софии Конкиной, оказано не было.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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София Конкина на мероприятии

Фото: Instagram @mimimishka3377

В сентябре прошлого года дочь актера Владимира Конкина трагически погибла в бассейне фитнес-клуба «Джамп» в Москве. После случившегося с хозяйкой заведения Анной Андриановой проходили длительные судебные разбирательства. Несмотря на выдвинутые обвинения, сама владелица не считала себя виновной в случившемся. «Лично я ее не топила, она утонула сама, я тут не виновата», — заявляла она во время допросов.

Однако смерть Софии Конкиной стала не единственной трагедией, произошедшей в фитнес-клубе. В начале ноября этого года в одной из раздевалок произошла вторая смерть. 54-летний московский менеджер скончался из-за проблем с сердцем. «Судя по записям с камер видеонаблюдения, он попытался найти тренера и медсестру, чтобы сообщить им о своем плохом самочувствии. Но не застал никого из персонала клуба и отправился в раздевалку. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Сейчас по данному факту проводится проверка», — цитирует своего источника kp.ru. В клубе также не оказалось сотрудников, которые смогли бы прийти на помощь.

После второго инцидента правоохранительные органы приняли решение приостановить работу клуба. На данный момент уголовное дело по факту произошедшего пока не заведено.

Фото: Instagram

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