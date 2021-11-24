Спустя год после гибели дочери Конкина в том же фитнес-клубе произошла еще одна трагедия

В сентябре прошлого года дочь актера Владимира Конкина трагически погибла в бассейне фитнес-клуба «Джамп» в Москве. После случившегося с хозяйкой заведения Анной Андриановой проходили длительные судебные разбирательства. Несмотря на выдвинутые обвинения, сама владелица не считала себя виновной в случившемся. «Лично я ее не топила, она утонула сама, я тут не виновата», — заявляла она во время допросов.

Однако смерть Софии Конкиной стала не единственной трагедией, произошедшей в фитнес-клубе. В начале ноября этого года в одной из раздевалок произошла вторая смерть. 54-летний московский менеджер скончался из-за проблем с сердцем. «Судя по записям с камер видеонаблюдения, он попытался найти тренера и медсестру, чтобы сообщить им о своем плохом самочувствии. Но не застал никого из персонала клуба и отправился в раздевалку. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Сейчас по данному факту проводится проверка», — цитирует своего источника kp.ru. В клубе также не оказалось сотрудников, которые смогли бы прийти на помощь.

После второго инцидента правоохранительные органы приняли решение приостановить работу клуба. На данный момент уголовное дело по факту произошедшего пока не заведено.