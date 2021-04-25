Спустя 40 дней после смерти Дили Абдрашитовой родные экстрасенса поделились подробностями ее ухода

Дочь медиума Лиана рассказала общественности о смерти матери не сразу. Девушка опубликовала сообщение в личном блоге только спустя пару недель. Прошло уже больше месяца и дочь знаменитости решила рассказать подробнее, что происходило в жизни Дили последние годы.

Здоровье Абрашитовой стало ухудшаться после ухода из жизни ее супруга два года назад. «Она впадала в оцепенение какое-то, руки и ноги парализовало, речь стала как у инсультной больной. Мы повезли ее в больницу, хотели положить на обследование. Зять нес ее на руках, до такой степени все было плохо. В больнице имени Пугачева нам дали от ворот — поворот и сказали, что мест нет. Я рыдала. Нас отправили домой, заявив, что это невралгия, а также проблема с сосудами головного мозга. Арсуна хоронила я сама — одна. Мама смогла лишь выйти с поддержкой, поцеловала его и слегла на месяц. Никто из детей Арсуна не приехал, не послали ни копейки на похороны... А брат Арсуна вообще сказал, мол, какого хрена я у него денег прошу. Заявил, что ничего мне не даст и перестал отвечать на телефонные звонки», — поделилась Лиана изданию Starhit.

Диля смогла вернуться к работе только через месяц, но силы все равно покидали ее. «Она стала худеть. Речь так и не восстановилась до прежнего уровня, стало ясно, что врач не шутил, когда сказал, что она может остаться инвалидом. Почти весь 2020 год мама прожила у нас. Моего мужа в январе тоже не стало, сердце не выдержало. Как оказалось, что он долго жил с неизлечимым заболеванием, хоть и был в прошлом военным летчиком», — пояснила Лиана.

Девушка также рассказала, что за матерью необходим был постоянный уход: сварить кофе, помочь выйти, напоминать про еду и лекарства, которые нужно было пить курсами. После каждого завершения приема медикаментов Диле становилось хуже. Крайний курс лекарств не дал никакого результата и Абдрашитова слегла, а через неделю умерла прямо во сне. Дочери на тот момент не было рядом, они жили раздельно.

Из-за проблем с работой ЗАГСа дочь Дили смогла получить документы о смерти только через месяц. С финансами на захоронение девушке помогли люди со всего мира. «Узнав о смерти мамы, наши друзья, коллеги, родственники и просто неравнодушные люди за три дня собрали нужную для похорон сумму — за что мы им очень благодарны», – рассказала Лиана.

Известно, что участница шоу похоронена вместе с родственниками в Саратовской области. Точное место родственники разглашать не планируют, этого бы не хотела сама Диля.