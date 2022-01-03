Спровоцировавшая слухи о свадьбе Холли Берри рассказала всю правду о четвертом замужестве

«Это официально!» — гласила подпись под совместной фотографией Холли Берри и ее возлюбленного Ван Ханта, опубликованной на днях. На какие же мысли мог навести поклонников пары данный снимок? Все тут же решили, что влюбленные связали себя узами брака. И, как оказалось, зря.

Спустя некоторое время актриса вышла на связь, чтобы сообщить публике грустную новость — все это было лишь безобидной праздничной шуткой. «Мы просто повеселились на Новый год! Люди явно поняли не так, как мы и предполагали. Но спасибо за пожелания, они действительно тронули наши сердца!» — написала она в своем аккаунте в Instagram, чем сильно расстроила поклонников.

Певец и актриса начали строить отношения летом 2020 года. Они часто делятся нежными совместными фотографиями в социальных сетях и выглядят вполне счастливыми.

До этого у Холли Берри было большое количество любовных романов, а также три брака. Ее супругами стали бейсболист Дэвид Джастис, музыкант Эрик Бене и актер Оливье Мартинес.