Справки и штрафы: что изменится в жизни обычных россиян с первого марта

ТАСС сообщил о ряде изменений для граждан РФ. Например, с 1 марта увеличиться штраф за отсутствие диагностической карты. Выплата составит 2 тысячи рублей. За данное нарушение могут наказать не чаще, чем один раз в сутки. Эти требования действуют для легковых автомобилей и мотоциклов при регистрации после внесения изменений в конструкцию. Обязательный техосмотр должны пройти автомобили старше 4-х лет, если произошла смена владельца. Периодический техосмотр по-прежнему обязателен для автобусов, легковых такси и грузовых автомобилей, транспортных средств для обучения вождению и машин со спецсигналами.

Также в России установлен новый порядок выдачи медсправок водителям. Если автолюбитель был лишен прав за вождение в нетрезвом виде или за отказ медосвидетельствования, то ему придется сдать анализ мочи и крови. Только после этой процедуры его судьбу решит специальная комиссия.

Помимо этого будут проиндексированы пенсии военным пенсионерам на 8,6%. Пенсии будут пересчитаны с 1 января 2022 года.

С 1 марта в России предпринимателям и юридическим лицам запрещено выбрасывать бытовую технику и компьютерные устройства на свалку. Данные товары нужно будет сдавать на переработку.

Изменения коснулись и свидетельств о смерти. Отныне они выдаются в электронном виде. Родственникам умершего не придется больше предоставлять кучу бумаг в госорганах.

С 1 марта появится возможность строить индивидуальные жилые дома на сельскохозяйственных землях. Можно будет поставить один дом размером не более 500 квадратных метров при условии, что площадь земли под ним составит не более 0,25% площади всего участка.

Правила пользования балконом в многоквартирном доме тоже несколько видоизменились. С этого момента запрещено портить общее имущество: к нему относятся только балконные плиты, без учета козырьков, парапетов и балконных дверей. Утеплять и менять окна на балконе по-прежнему можно.

С 1 марта в силу ступают многочисленные изменения в Трудовом кодексе РФ. Например, наемные работники смогут отказываться от выполнения поручений, если возникает угроза их жизни.

Также начинается активная борьба с мошенниками в сфере благотворительности. Отныне злоумышленникам, использующим ящики для благотворительных сборов без специального разрешения, грозит штраф до 50 тысяч рублей.