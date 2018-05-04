«Спортсмены»: Дмитрий Шепелев показал новое трогательное фото с подросшим сыном

Не так давно сыну Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платону исполнилось пять лет. Молодой папа радует малыша подарками и окружает вниманием, но при этом ограничивает его общение с бабушкой и дедушкой. Недавно Владимир и Ольга Фриске подали заявление в Следственный комитет с просьбой ограничить выезд телеведущего из России, так как он может увезти ребенка на ПМЖ за границу.

Впрочем, пока Дмитрий и Платон могут свободно путешествовать, и на днях маленькая семья отправилась в очередной отпуск. Ведущий опубликовал милое фото с сыном с велопрогулки, на котором видны лишь их тени, однако понятно, что Платон уже умеет сам кататься на байке.