«Спортсменка, комсомолка и просто красавица»: Агата Муцениеце покоряет горные вершины

Пока бывший супруг актрисы Павел Прилучный разбирается со своими отношениями, Агата строит карьеру и отдыхает. В своем Instagram Муцениеце показала фотографии с вершины в Крыму и поделилась впечатлениями:

«Покорить вершину! Ступенька за ступенькой, пути назад нет, только вверх.. в какой-то момент затряслись руки и стало страшно, силы покинули меня и казалось что я не смогу.. Но я смогла.. Передать эти ощущения невозможно!!! Это потрясающе! Хочется кричать от распирающего внутри энергетического шторма! Остановиться, выдохнуть, посмотреть наверх, поверить в себя.. и идти.. с каждым шагом оставляя свой страх позади!!! Обнять Бога, улыбнуться солнцу потрогать облака)».