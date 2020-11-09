«Спортсменка, комсомолка и просто красавица»: Агата Муцениеце покоряет горные вершины
Фото: www.instagram.com/agataagata/?hl=ru
Пока бывший супруг актрисы Павел Прилучный разбирается со своими отношениями, Агата строит карьеру и отдыхает. В своем Instagram Муцениеце показала фотографии с вершины в Крыму и поделилась впечатлениями:
«Покорить вершину! Ступенька за ступенькой, пути назад нет, только вверх.. в какой-то момент затряслись руки и стало страшно, силы покинули меня и казалось что я не смогу.. Но я смогла.. Передать эти ощущения невозможно!!! Это потрясающе! Хочется кричать от распирающего внутри энергетического шторма! Остановиться, выдохнуть, посмотреть наверх, поверить в себя.. и идти.. с каждым шагом оставляя свой страх позади!!! Обнять Бога, улыбнуться солнцу потрогать облака)».
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Покорить вершину! Ступенька за ступенькой, пути назад нет, только вверх.. в какой-то момент затряслись руки и стало страшно, силы покинули меня и казалось что я не смогу.. Но я смогла.. Передать эти ощущения не возможно!!! Это потрясающе! Хочется кричать от распирающего внутри энергетического шторма! Остановиться, выдохнуть, посмотреть наверх, поверить в себя.. и идти.. с каждым шагом оставляя свой страх позади!!! 🤍 Обнять Бога, улыбнуться солнцу потрогать облака) 🤍 #моявселенная
Подписчики засыпали Агату вопросами и похвалили за восхождение:
«Агата, это очень круто!!!! Ты молодец, полна энергии», «Я всегда задавалась вопросом, те, кто покоряют горные вершины, как они потом спускаются обратно? Агата, а как вы спускались?», «Спортсменка, комсомолка и просто красавица», «Ааа, это круто, вы очень сильная личность, мега крутая женщина», «Как же это круто! Агата, ты молодчина! Слов нет, одно восхищение», «Ох, представляю какие потрясающие эмоции», «Какая ты умничка!!! Счастья тебе!».
Фото и видео: Instagram Агаты Муцениеце
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