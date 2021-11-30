Спортсменка и просто красавица: кто представит Россию на конкурсе «Мисс Вселенная—2021»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @arabovaralina
Проведение конкурса «Мисс Вселенная» в этом году долгое время оставалось под вопросом из-за тяжелой ситуации с коронавирусом. Однако теперь точно известно — конкурс состоится и пройдет 12 декабря в Израиле. Девушкам придется несколько раз сдавать анализы на коронавирус и носить маски, однако мероприятие все же пройдет в очном формате.
Россию в конкурсе представит Ралина Арабова из Казани, обладательница титулов «Мисс Татарстан — 2019» и «2-я Вице-мисс Россия — 2019». Помимо красоты у девушки есть много и других достижений — она играет на флейте и профессионально занимается плаванием.
«Друзья, безумно рада вам сообщить о том, что я буду представлять Россию в юбилейном 70-м конкурсе "Мисс Вселенная—2021" в Израиле! Это поистине значимое событие для меня и моей семьи! Буду рада поддержке каждого!», — написала девушка в своем личном блоге, поделившись радостной новостью с поклонниками.
Участницам предстоит продемонстрировать хореографию, дать интервью, участвовать в фотосъемках и конкурсе национального костюма.
Фото: Instagram