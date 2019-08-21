«Спортом не занимаюсь»: Савичева в эффектном платье с впечатляющим разрезом рассказала, как поддерживает себя в форме

В Сочи продолжает набирать обороты один из самых масштабных летних фестивалей «Звезды Русского Радио». На этот раз на сцене, расположенной на площади Южного Мола Сочинского морского порта, местных жителей и гостей города ждал часовой сет Юлии Савичевой, которой предстояло задать настроение всему мероприятию. Несмотря на жару, посмотреть на эффектную исполнительницу собралось множество людей, дружно сканирующих строчки из любимых ее песен.
Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru
Сама певица, которая в 2017 году стала мамой, держалась легко и непринужденно, позируя фотографам и отвечая на каверзные вопросы журналистов. Для выступления Юлия выбрала платье в пол роскошного алого цвета. Все бы ничего, вот только впечатляющий разрез на наряде то и дело обнажал стройные ноги исполнительницы.
Савичева выглядела настолько стройной и практически невесомой, что Passion.ru решил поинтересоваться, каким образом молодой маме удается поддерживать столь потрясающую форму.
Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru
«Поддерживать себя в форме очень просто. Все дело в спортивной диете. Хотя на самом деле это даже не спортивная диета, а просто правильное питание. В далеких 60-х годах придумали эту белковую диету, которая и сегодня является актуальной. Ее принцип – минимум углеводов, много круп (гречка, рис, киноа, булгур и так далее), нежирное мясо, овощи, фрукты (но не все). Понятно, что я себе позволяю многое в отпуске, вот, например, сейчас (смеется – примечание редакции), но благодаря этой системе питания мне удается так выглядеть», - рассказала певица журналисту Passion.ru. И добавила, что вопреки расхожему мнению, сейчас она спортом не занимается. Просто потому, что у нее не хватает сейчас на это времени. Исполнительница прилетела в Сочи прямо из Сахалина и пока еще не успела насладиться южными красотами и энергией моря.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru
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