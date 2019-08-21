«Спортом не занимаюсь»: Савичева в эффектном платье с впечатляющим разрезом рассказала, как поддерживает себя в форме

«Поддерживать себя в форме очень просто. Все дело в спортивной диете. Хотя на самом деле это даже не спортивная диета, а просто правильное питание. В далеких 60-х годах придумали эту белковую диету, которая и сегодня является актуальной. Ее принцип – минимум углеводов, много круп (гречка, рис, киноа, булгур и так далее), нежирное мясо, овощи, фрукты (но не все). Понятно, что я себе позволяю многое в отпуске, вот, например, сейчас (смеется – примечание редакции), но благодаря этой системе питания мне удается так выглядеть», - рассказала певица журналисту Passion.ru. И добавила, что вопреки расхожему мнению, сейчас она спортом не занимается. Просто потому, что у нее не хватает сейчас на это времени. Исполнительница прилетела в Сочи прямо из Сахалина и пока еще не успела насладиться южными красотами и энергией моря.