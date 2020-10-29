«Спортивная куколка»: Серена Уильямс вывела на корт 3-летнюю дочь Олимпию

«Обе иконы», «Какая спортивная куколка», «Вся в маму пошла», «Милашка Олимпия», «А ведь она может и обойти в будущем мать и тетю», «Какая хорошенькая Олимпия», «Очень милый ребенок», «Спортивная с раннего возраста», «Такая милая, я не могу», «Проект Серена Уильямс 2.0», «Мама, научи ее », «Нет, думаю, она не пойдет в теннис, а станет доктором или юристом», «Вы уже нашли ей тренера?», «Королева и принцесса», — осыпали Серену и Олимпию комплиментами.

В 2016 году Серена Уильямс объявила о помолвке с сооснователем сайта Reddit Алексисом Оганяном. Через полгода стало известно, что спортсменка ждет первенца. Олимпия родилась в сентябре 2017-го, а ее родители стали официально мужем и женой через два месяца.

Напомним, Алексис Оганян покинул свой пост в компании, уступив его афроамериканцу, когда по США прокатилась акция Black life matters. «Если бы я не поступил так, то не смог бы смотреть в лицо дочери, когда она вырастет», — объяснил он свою позицию.