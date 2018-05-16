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Спортивная Катя Лель увлеклась экстримом ради искусства

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Кадры со съемок нового клипа Кати Лель
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43-летняя Катя Лель попробовала стать руфером.

Популярная певица Катя Лель не боится экспериментов! Недавно, на съемках нового клипа, звезда попробовала на себе опасный вид спорта.

«Для съемок видовых сюжетов пришлось забраться на экстремальную высоту многоэтажного здания. Было конечно страшновато, но что не сделаешь ради искусства перевоплощения», — пояснила Катя после съемок нового клипа на песню «Все хорошо».

Физическая форма артистки позволяет ей не останавливаться перед трудностями и самой выполнять требующие выносливости элементы шоу. Катя Лель совмещает занятия в зале с тренировками дома.

Для клипа «Все хорошо» режиссер Олеся Алейникова придумала красивый и необычный сюжет.

«Сюжет получился очень трогательным и интересным. Актеры помогли нам рассказать несколько историй любви разных поколений, в которых побеждает любовь. Панорамные съемки и Катя в роли некой сверхсилы помогающей в сложных жизненных ситуациях сделали клип минифильмом», — рассказала она.

Три ярких случая из жизни расскажет зрителю, что иногда достаточно протянуть друг другу руку и все будет хорошо! Потрясающие пейзажи Москвы, экстремальные съемки с вертолета сделали картинку завораживающей.

Премьера состоится в июне.

Фото: архивы пресс-служб

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