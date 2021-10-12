Спектакли с участием Нонны Гришаевой отменили – что случилось с артисткой

Поскольку после получения положительного теста необходимо уйти на карантин, спектакли отменили. Однако сама артистка вышла на связь с поклонниками и сообщила, что переживать о ее здоровье не стоит, она прекрасно себя чувствует.

Кроме того, она отметила, что повторила тесты на коронавирус еще два раза и оба они оказались отрицательными.

«Друзья, в связи с тем, что у меня с утра разрывается телефон с вопросом: «Как я себя чувствую?» спешу вам сообщить радостную новость — я чувствую себя, как и раньше, прекрасно. Я не болею. Я сдала еще два теста, они оказались отрицательными. Из этого я делаю вывод, что мой первый тест оказался ошибочным. Мы знаем много случаев, когда люди сдавали тест, будучи больными, а он показывал отрицательный результат. У меня вот обратная ситуация», – рассказала актриса.