Специальный приз для Бланшетт и неудача Драйвера: в Париже завершилась премия «Сезар»

Награду за лучший фильм 2021 года получила работа режиссера Ксавье Джанноли «Утраченные иллюзии» по роману Оноре де Бальзака. А всего картина получила семь статуэток «Сезар».

38-летний Адам Драйвер получил номинацию на награду за лучшую мужскую роль в мюзикле Леоса Каракса «Аннет». Критики были уверены, что статуэтка у артиста в кармане, ведь его блестящая игра с коллегой Марион Котийяр была оценена высоко. Всего картина «Аннет» получила 11 номинаций и 5 побед, среди которых награда Леосу Караксу за режиссуру. Но Драйвер не был удостоен «Сезара», уступив Бенуа Мажимелю.