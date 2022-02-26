Специальный приз для Бланшетт и неудача Драйвера: в Париже завершилась премия «Сезар»
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Фото: Getty Images
Награду за лучший фильм 2021 года получила работа режиссера Ксавье Джанноли «Утраченные иллюзии» по роману Оноре де Бальзака. А всего картина получила семь статуэток «Сезар».
38-летний Адам Драйвер получил номинацию на награду за лучшую мужскую роль в мюзикле Леоса Каракса «Аннет». Критики были уверены, что статуэтка у артиста в кармане, ведь его блестящая игра с коллегой Марион Котийяр была оценена высоко. Всего картина «Аннет» получила 11 номинаций и 5 побед, среди которых награда Леосу Караксу за режиссуру. Но Драйвер не был удостоен «Сезара», уступив Бенуа Мажимелю.
Фото: Getty Images
Награду за лучшую женскую роль получила Валери Лемерсье, сыгравшая певицу Селин Дион в собственной киноленте «Алин». Актриса является поклонницей певицы много лет и отдала все свои силы на работу над этой картиной. «Я хотела работать над образом на всем протяжении картины и готова была ради этого оставаться в студии по 18 часов в день», — призналась Валери.
Кейт Бланшетт была приглашена на кинопремию для получения почетного приза «Сезар». 52-летняя Кейт позировала в роскошном костюме от Louis Vuitton и стала самой молодой обладательницей специальной награды за выдающийся вклад в индустрию театра и кино.
Фото: Getty Images
Кейт эмоционально восприняла почетную награду и буквально в слезах приняла ее. Артистка более 25 лет усердно работала, на ее счету множество успешных ролей и проектов, а также две премии «Оскар».
Среди известных гостей на церемонии также присутствовали режиссер Ксавье Долан, сыгравший в фильме «Утраченные иллюзии», 22-летняя румынско-французская актриса Анамария Вартоломеи получившая награду за фильм "L'événement" и многие другие.
Фото: Getty Images