«Спасибо за все»: Ольга Бузова с теплотой поздравила папу с днем рождения

Папа Ольги Бузовой отмечает свой день рождения, и его дочь опубликовала поздравление в своем блоге.

«Папуля, с днем рождения. Любим тебя безумно, лучший папа в мире. Подарил мне счастливое детство, длинные ноги и мою родную Анну Бузову. Спасибо за все! Будь счастлив и здоров», — написала Ольга.

Подписчики Бузовой отметили, что ее отец довольно молод и хорош собой, и присоединились к поздравлениям:

«С днем Рождения папулю. Представляю. Как он гордится своими дочурками! Лапочки дочки», «С днем рождения! Здоровья, счастья. Самый лучший папа на свете у тебя, Оль», «С днем рождения папу! Цените, любите и благодарите родителей», «С днем рождения вашего папочку! Здоровья и всех благ», «Спасибо за прекрасную дочь», «Здоровья вашему папе!!! С дочерьми ему повезло», «Отец — это призвание!! Поздравляем», «Впервые твоего папу увидела, Оля. Счастливая», «Долгих лет. Прекрасно идти к цели и родных не забывать. Когда родные рядом, все отлично», «Здоровья папуле!!! Родители наше сокровище», «Поздравляю. Оля похожа на папу!».