«Спасибо за то, что ты есть у меня»: Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов отмечают годовщину свадьбы

Напомним, Анна Нетребко более шести лет состояла в отношениях с баритоном из Уругвая Эрвином Шроттом, которому в 2008 году родила сына Тьяго. Спустя пять лет после рождения мальчика оперная дива разорвала помолвку. В 2014 году стало известно о помолвке Анны Нетребко и азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова. Оперный певец практически сразу нашел общий язык с «особенным» сыном избранницы и воспитывает его как родного.