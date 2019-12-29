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«Спасибо за то, что ты есть у меня»: Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов отмечают годовщину свадьбы

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Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов

Фото: Instagram Анны Нетребко

Супруги поздравили друг друга с четвертой годовщиной свадьбы.

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов — одна из самых ярких и запоминающихся звездных пар. Звезды мировой оперной сцены сыграли свадьбу в 2015 году, и в воскресенье, 29 декабря, нежно поздравили друг друга с четвертой годовщиной со дня бракосочетания.

«Ну вот и четвёртая годовщина нашей свадьбы ..🎩❤️🎩 29.12.2015 .. и почти 6 лет вместе ❤️❤️❤️ навсегда ! Счастливой годовщины, моя жизнь… Ты даже не представляешь, что значишь для меня», — написал Юсиф.

«Сегодня 4 годовщина нашей свадьбы! Ничего себе! Какие прекрасные, сильные, сумасшедшие годы! Благодарна жизни за то, что ты у меня есть! И пусть так будет всегда!» — «ответила» Анна.

Напомним, Анна Нетребко более шести лет состояла в отношениях с баритоном из Уругвая Эрвином Шроттом, которому в 2008 году родила сына Тьяго. Спустя пять лет после рождения мальчика оперная дива разорвала помолвку. В 2014 году стало известно о помолвке Анны Нетребко и азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова. Оперный певец практически сразу нашел общий язык с «особенным» сыном избранницы и воспитывает его как родного.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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