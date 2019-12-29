«Спасибо за то, что ты есть у меня»: Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов отмечают годовщину свадьбы
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Фото: Instagram Анны Нетребко
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов — одна из самых ярких и запоминающихся звездных пар. Звезды мировой оперной сцены сыграли свадьбу в 2015 году, и в воскресенье, 29 декабря, нежно поздравили друг друга с четвертой годовщиной со дня бракосочетания.
«Ну вот и четвёртая годовщина нашей свадьбы ..🎩❤️🎩 29.12.2015 .. и почти 6 лет вместе ❤️❤️❤️ навсегда ! Счастливой годовщины, моя жизнь… Ты даже не представляешь, что значишь для меня», — написал Юсиф.
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29.12.2015 .. wedding 🎩 day .. will always remember this day ! Love ❤️ you my 😍❤️😍❤️ happy anniversary. 4 years of marriage.. and almost 6 years together! Forever ❤️ Ну вот и четвёртая годовщина нашей свадьбы ..🎩❤️🎩 29.12.2015 .. и почти 6 лет вместе ❤️❤️❤️ навсегда ! Счастливой годовщины моя жизнь .. ты даже не представляешь что значишь для меня ❤️ #yusif #anna #yusifeyvazov #annanetrebko #wedding #anniversary #юсифэйвазов #аннанетребко #годовщинасвадьбы #любовь #мужижена #мужиженаоднасатана #вместенавсегда❤️
«Сегодня 4 годовщина нашей свадьбы! Ничего себе! Какие прекрасные, сильные, сумасшедшие годы! Благодарна жизни за то, что ты у меня есть! И пусть так будет всегда!» — «ответила» Анна.
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Today is our 4 years of Wedding 👰 !!! Amazing! What a beautiful and strong, crazy and loving years... 🎢 a roller coaster with a good seat belt 😉 Love you so much! Happy to share my life with you ❤️🙏🏻 @yusif_eyvazov_official Сегодня 4 годовщина нашей свадьбы! Ничего себе! Какие прекрасные, сильные, сумасшедшие годы! Благодарна жизни за то что ты у меня есть! И пусть так будет всегда! 🙏🏻❤️
Напомним, Анна Нетребко более шести лет состояла в отношениях с баритоном из Уругвая Эрвином Шроттом, которому в 2008 году родила сына Тьяго. Спустя пять лет после рождения мальчика оперная дива разорвала помолвку. В 2014 году стало известно о помолвке Анны Нетребко и азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова. Оперный певец практически сразу нашел общий язык с «особенным» сыном избранницы и воспитывает его как родного.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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