«Спасибо его маме»: Дмитрий Певцов поздравил сына с днем рождения и показал фото из семейного альбома

Дмитрий Певцов В Instagram поздравил младшего сына с 12-летием. Актер поделился с подписчиками трогательным видео, которое смонтировал из архивных фотографий. В ролике видно, как рос сын актера.

«ЕЛИСЕЙ ПЕВЦОВ родился 07.08.2007. Спасибо его МАМЕ!», - написал Дмитрий (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).