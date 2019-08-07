«Спасибо его маме»: Дмитрий Певцов поздравил сына с днем рождения и показал фото из семейного альбома

Дмитрий Певцов В Instagram поздравил младшего сына с 12-летием. Актер поделился с подписчиками трогательным видео, которое смонтировал из архивных фотографий. В ролике видно, как рос сын актера.
«ЕЛИСЕЙ ПЕВЦОВ родился 07.08.2007. Спасибо его МАМЕ!», - написал Дмитрий (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
«С Днем Рождения Елисеюшку! Такой славный парень растет! Счастья и здоровья!», - поздравила певица Зара.
«Дмитрий, поздравляю с Днем рождения Елисея! И Вас и его удивительную Маму! Пусть будет счастлив!», «От всей души примите мои поздравления с Днём Рождения вашего сына! Здоровья всей вашей красивой семье! Люблю вас всех!», «Поздравления замечательным родителям очаровательного мальчика», - присоединились поклонники Певцова и Дроздовой.
Дмитрий и Ольга стали родителями поздно. Актриса родила единственного ребенка в 42 года, только через 13 лет после свадьбы. У Дмитрия Певцова был старший сын Даниил, рожденный в фактическом браке актера с сокурсницей Ларисой Блажко. Даниил трагически погиб в 22 года.
Текст: Галина Нежнева
Фото видео: Instagram
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