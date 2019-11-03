«Спасибо, что ты есть в моей жизни»: Яна Рудковская трогательно поздравила Евгения Плющенко с днем рождения
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Фото: Instagram Яны Рудковской
В воскресенье, 3 ноября, свой день рождения отмечает олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко. Супруга спортсмена, продюсер Яна Рудковская опубликовала в Instagram нежный видеоролик и поздравление имениннику: «Happy birthday my love ❤️ С Днем Рождения, моя любовь! Женечка @plushenkoofficial , пусть исполняются все твои мечты и твои ангелы @angelsofplushenko разрывают всех на льду, как ты разрывал все эти годы! Твои 4 Олимпийские медали в 4 Олимпиадах — пример как надо любить спорт, чтобы отдать ему столько сил и здоровья, сколько отдал ему ты! 37 лет — прекрасный возраст для достижения новых вершин! Твои воспитанники, и, надеюсь, наш сын, продолжат твой спортивный путь! Спасибо что ты есть в моей жизни! Сильный духом всегда, ты — наш чемпион! Здоровья и сил тебе! Очень любим тебя и всегда рядом!Пусть исполняются все твои мечты, дорогу осилит идущий 💪🏻».
В блоге сына пары, шестилетнего Саши, известного как Гном Гномыч, также появились теплые слова: «Папочка, любимый, с днём рождения!Будь всегда здоров и счастлив! Сил тебе и терпения! Готовлю тебе сюрприз».
Напомним, Яна Рудковская и Евгений Плющенко поженились в 2008 году, а в 2013 году у них родился сын Саша. В 2018 году, в десятую годовщину брака, пара приняла решение обвенчаться.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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