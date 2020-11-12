«Спасибо, что еще есть такие, как вы»: нежное фото Ксении Алферовой в платье покорило поклонников
Фото: www.instagram.com/ksenialferova/
Ксения Алферова порадовала своих подписчиков очень нежным фото – в новой публикации она появилась в очень романтичном образе, светлом розовом платье.
Актриса не изменяет себе – она не злоупотребляет косметикой и выбирает очень естественные образы.
«Мы о любви говорить будем! Радует, что не только онлайн, но и офлайн тоже! Вы представляете, каким потрясающим был человек, написавший такие строки?! Нет, не представляете! Расскажу вам о Константине Паустовском, об этом мужественном, красивом, нежном, мудром, искристом мужчине 26 ноября!
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26 ноября на моих посиделках мы окунёмся с головой в невозможную Красоту и Любовь! «Не будем говорить о любви, потому что до сих пор не знаем, что это такое. Может быть, это густой снег, падающий всю ночь, или зимние ручьи, где плещется форель. Или это смех, и пение, и запах старой смолы перед рассветом, когда догорают свечи, и звезды прижимаются к стеклам, чтобы блестеть в глазах. Кто знает? Может быть, это мужские слезы о том, чего никогда не ожидало сердце: о нежности, о ласке, несвязном шепоте среди лесных ночей. Может быть, это возвращение детства. Кто знает? И может быть, это отчаяние перед расставанием, когда падает сердце...» Паустовский. Мы о любви говорить будем! Радует, что не только онлайн, но и офлайн тоже! Вы представляете, каким потрясающим был человек, написавший такие строки?! Нет, не представляете! Расскажу вам о Константине, об этом мужественном, красивом, нежном, мудром, искристом мужчине 26 ноября! Спасибо, что попросили эти посиделки сделать именно о нем. Я, благодаря вам, каждое утро окунаюсь в счастье, красоту, радость, которые льются со страниц его книг! Встречаемся в 19.00. Количество мест в зале офлайн сильно ограничено, так что торопитесь. Онлайн мест сколько хочешь, Билеты по ссылке в шапке моего профиля или на странице @posidelki_ksenia ! Обнимаю вас! До встречи! Ваша Ксюша! #посиделкисксениейалферовой #паустовский #монологолюбви #вместе #пауза #вечервдвоем #люблючитать #читаемаместе #читаю фото @katys_page
Спасибо, что попросили эти посиделки сделать именно о нем. Я, благодаря вам, каждое утро окунаюсь в счастье, красоту, радость, которые льются со страниц его книг!», – подписала Ксения фотографию.
Поклонники поддержали Ксению:
«Очень красиво. Вы красивая», «Как же приятно смотреть на интеллигентов в прямом смысле. Вы достойная дочь своих родителей. Спасибо, что есть ещё такие», «Вы такая хорошенькая», «Фото чудесное! Вы просто прелесть!», «Чувствуется теплота».
Фото и видео: Instagram Ксении Алферовой
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