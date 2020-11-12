«Спасибо, что еще есть такие, как вы»: нежное фото Ксении Алферовой в платье покорило поклонников

Ксения Алферова порадовала своих подписчиков очень нежным фото – в новой публикации она появилась в очень романтичном образе, светлом розовом платье.

Актриса не изменяет себе – она не злоупотребляет косметикой и выбирает очень естественные образы.

«Мы о любви говорить будем! Радует, что не только онлайн, но и офлайн тоже! Вы представляете, каким потрясающим был человек, написавший такие строки?! Нет, не представляете! Расскажу вам о Константине Паустовском, об этом мужественном, красивом, нежном, мудром, искристом мужчине 26 ноября!