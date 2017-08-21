Пользователей Интернета восхитил накачанный торс Федора Бондарчука

Несколько месяцев назад известный режиссер Федор Бондарчук отметил свое 50-летие. Однако с годами мужчина лишь молодеет. Есть ли в этом заслуга его спутницы, 28-летней Паулины Андреевой — неизвестно. Но то, что возлюбленный актрисы выглядит рядом с ней более чем достойно — факт.

Сегодня в Сеть попал снимок Федора в красных трусах и с голым торсом. Он запечатлен играющим с пляжный волейбол с бизнесменом Александром Чистяковым, мужем певицы Глюк'оZы.