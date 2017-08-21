Спасатель Малибу! 50-летний Федор Бондарчук покорил Сеть голым торсом
Несколько месяцев назад известный режиссер Федор Бондарчук отметил свое 50-летие. Однако с годами мужчина лишь молодеет. Есть ли в этом заслуга его спутницы, 28-летней Паулины Андреевой — неизвестно. Но то, что возлюбленный актрисы выглядит рядом с ней более чем достойно — факт.
Сегодня в Сеть попал снимок Федора в красных трусах и с голым торсом. Он запечатлен играющим с пляжный волейбол с бизнесменом Александром Чистяковым, мужем певицы Глюк'оZы.
Звезды сейчас отдыхают на побережье Коста-дель-Соль, на испанском курорте Марбелья — и живут по-соседству.
«Братство мяча!» — подписал Чистяков фотографию. «Хорошая игра», —отметила его жена Наташа.
Несмотря на регулярные занятия спортом, которые практикуются в семье Чистяковых-Ионовых, тело Федора выглядит более выгодно на фоне подтянутого, но худощавого торса мужа Глюк'оZы.
Фото: starface.ru, instagram.com