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Создателям феминистического фильма «Нефутбол» придется вернуть 22 миллиона рублей Фонду кино

Фильм о девушках-футболистках, которые решили сломать стереотипы об этом виде спорта и сохранить женскую команду, оказался не так успешен в прокате, как надеялись создатели картины, хотя, по их мнению, на это есть причина.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кадр фильма

Фото: Кадр из фильма, KinoPoisk.ru

Фонд кино подал судебный иск почти на 22 миллиона рублей к создателям феминистического фильма «Нефутбол». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В ленту о девушках-футболистках было вложено 60 миллионов рублей, однако возложенных на него ожиданий он не оправдал. Продюсер Артем Виткин попробовал договориться мирным путем, но пока все идет к тому, что вопрос будет решаться через суд.

По мнению Виткина, успешному прокату «Нефутбола» помешали внешние обстоятельства — одновременно с фильмом о футболистках вышла «Черная вдова», которая стала популярнее. Также картину «Нефутбол» в итоге показали в меньшем количестве залов, чем должны были.

Однако Фонд кино такое объяснение не удовлетворило, и он предпочел решать вопрос через суд и получить часть денег назад.

Сама история повествует о нескольких девушках, которые вопреки всему хотят сохранить свою команду по футболу и развеять стереотипы о том, что женщинам в этом виде спорта не место.

Фото: кадры из видео

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