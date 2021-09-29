Создателям феминистического фильма «Нефутбол» придется вернуть 22 миллиона рублей Фонду кино

По мнению Виткина, успешному прокату «Нефутбола» помешали внешние обстоятельства — одновременно с фильмом о футболистках вышла «Черная вдова», которая стала популярнее. Также картину «Нефутбол» в итоге показали в меньшем количестве залов, чем должны были.

Однако Фонд кино такое объяснение не удовлетворило, и он предпочел решать вопрос через суд и получить часть денег назад.

Сама история повествует о нескольких девушках, которые вопреки всему хотят сохранить свою команду по футболу и развеять стереотипы о том, что женщинам в этом виде спорта не место.