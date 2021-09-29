Создателям феминистического фильма «Нефутбол» придется вернуть 22 миллиона рублей Фонду кино
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Фото: Кадр из фильма, KinoPoisk.ru
Фонд кино подал судебный иск почти на 22 миллиона рублей к создателям феминистического фильма «Нефутбол». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
В ленту о девушках-футболистках было вложено 60 миллионов рублей, однако возложенных на него ожиданий он не оправдал. Продюсер Артем Виткин попробовал договориться мирным путем, но пока все идет к тому, что вопрос будет решаться через суд.
По мнению Виткина, успешному прокату «Нефутбола» помешали внешние обстоятельства — одновременно с фильмом о футболистках вышла «Черная вдова», которая стала популярнее. Также картину «Нефутбол» в итоге показали в меньшем количестве залов, чем должны были.
Однако Фонд кино такое объяснение не удовлетворило, и он предпочел решать вопрос через суд и получить часть денег назад.
Сама история повествует о нескольких девушках, которые вопреки всему хотят сохранить свою команду по футболу и развеять стереотипы о том, что женщинам в этом виде спорта не место.
Фото: кадры из видео