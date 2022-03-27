Создательница «Винни Пуха» Виолетта Колесникова умерла на 84-м году жизни

Виолетта Колесникова приняла участие в создании более чем 90 советских и российских мультфильмов, среди которых известные каждому: «Винни-Пух», «Бременские музыканты», «Тайна Третьей планеты» и многие другие.

«Сегодня ушла из жизни Виолетта Колесникова, аниматор и педагог, более 30 лет жизни посвятившая работе на киностудии «Союзмультфильм». Помним, благодарим, выражаем глубочайшие соболезнования близким и родным мастера», — говорится в сообщении «Союзмультфильма» в «ВКонтакте».

Причины ухода из жизни художницы пока не названы. Известно, что на момент смерти Виолетте Колесниковой было 83 года.

Мультипликатор родилась в 1938 году и построила блестящую карьеру, помогая создавать уникальные и легендарные мультфильмы, которые приносили радость детям нескольких поколений. Колесникова имела звание заслуженного художника РСФСР.

Фото: Kinopoisk