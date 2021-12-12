Создатели продолжения «Секса в большом городе» объяснили смерть главного героя

Сценаристы посчитали, что мистеру Бигу самое время уйти на покой от сердечного приступа прямо в начале нового сезона. Как оказалось, у них были на то свои причины.

«Мы сразу решили, что мистер Биг должен умереть. Играющий его Крис Нот сначала тоже недоумевал, почему его герою придется умереть прямо в самом начале. Но потом мы все обсудили и пришли к общему выводу, что такое развитие будет полезно для главной героини — Кэрри Брэдшоу. Ведь лучше любить и потерять, чем вовсе никогда не любить», — ответил журналистам главный сценарист и продюсер сериала Майкл Патрик Кинг.

После такого впечатляющего начала, не стоит сомневаться, что в последующих выпусках шоу зрителей ждет еще много неожиданного и интересного.

Напомним, что «Секс в большом городе» был одним из самых успешных сериалов начала нулевых. История о четырех подругах, мечтающих найти свою любовь и об их неудачах в личной жизни следили миллионы телезрителей с 1998 по 2004 год. Спустя несколько лет вышли еще два полнометражных фильма, но они не имели такого же успеха.