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Создатели продолжения «Секса в большом городе» объяснили смерть главного героя

10 декабря состоялась долгожданная премьера продолжения культового сериала «Секс в большом городе» под новым названием «И просто так». После просмотра первой серии у многих зрителей случился шок, ведь никто не ожидал, что сценаристы решат навсегда попрощаться с одним из любимых героев миллионов.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кадр из сериала «Секс в большом городе»

Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net

В первые несколько минут после начала первого эпизода происходит то, чего никак нельзя было ожидать. Любовь всей жизни главной героини Кэрри Брэдшоу, за страстью и разочарованиями которой зрители следили на протяжении 6 сезонов и двух полнометражных фильмов, неожиданно умирает.

Мистер Биг и Кэрри Брэдшоу

Мистер Биг и Кэрри Брэдшоу

Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net

Сценаристы посчитали, что мистеру Бигу самое время уйти на покой от сердечного приступа прямо в начале нового сезона. Как оказалось, у них были на то свои причины.

«Мы сразу решили, что мистер Биг должен умереть. Играющий его Крис Нот сначала тоже недоумевал, почему его герою придется умереть прямо в самом начале. Но потом мы все обсудили и пришли к общему выводу, что такое развитие будет полезно для главной героини — Кэрри Брэдшоу. Ведь лучше любить и потерять, чем вовсе никогда не любить», — ответил журналистам главный сценарист и продюсер сериала Майкл Патрик Кинг.

После такого впечатляющего начала, не стоит сомневаться, что в последующих выпусках шоу зрителей ждет еще много неожиданного и интересного.

Напомним, что «Секс в большом городе» был одним из самых успешных сериалов начала нулевых. История о четырех подругах, мечтающих найти свою любовь и об их неудачах в личной жизни следили миллионы телезрителей с 1998 по 2004 год. Спустя несколько лет вышли еще два полнометражных фильма, но они не имели такого же успеха.

Фото и видео: Global Look Press

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