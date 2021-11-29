Создатель мультфильма про кота Леопольда Константин Романенко скончался на 73-м году жизни

29 ноября стало известно о смерти популярного советского мультипликатора Константина Романенко. Он хорошо знаком советским и российским зрителям благодаря работе над мультфильмом про кота Леопольда, который каждый из нас знает с детства.

Романенко скончался 18 ноября на своей даче, которая находится в деревне Труфановка. Вместе с сыном мультипликатор работал в саду, однако внезапно он почувствовал себя плохо, упал и потерял сознание. Прибывшие медики помочь ему не смогли — он умер от аневризмы головного мозга.