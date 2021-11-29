Создатель мультфильма про кота Леопольда Константин Романенко скончался на 73-м году жизни
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Фото: Скриншот видео
29 ноября стало известно о смерти популярного советского мультипликатора Константина Романенко. Он хорошо знаком советским и российским зрителям благодаря работе над мультфильмом про кота Леопольда, который каждый из нас знает с детства.
Романенко скончался 18 ноября на своей даче, которая находится в деревне Труфановка. Вместе с сыном мультипликатор работал в саду, однако внезапно он почувствовал себя плохо, упал и потерял сознание. Прибывшие медики помочь ему не смогли — он умер от аневризмы головного мозга.
В беседе с KP.ru его супруга поделилась воспоминаниями о муже:
«Костя всей душой уходил в работу, очень любил то, чем занимается. Художники рисуют яркие картины, персонажей, а мультипликаторы вдыхают в них жизнь, заставляют статичную картинку двигаться. Помните сцену из "День рождения кота Леопольда", где кот идет с тортом в руках и пританцовывает? Я помню, как Костя ее создавал. Он ходил у нас дома по коридору, напевал и пританцовывал, чтобы понять, как идут движения тела, а потом бежал за стол и перерисовывал их с себя. Костя подарил свои движения знаменитому коту».
Фото: pexels, скриншоты видео