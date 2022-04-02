Создатель «Ласкового мая» Андрей Разин переехал в Штаты

«Хочу попрощаться с моими подписчиками… В настоящий момент я уже значительное время живу в Соединенных Штатах Америки, где работаю над картиной «Ласковый май- 2». Надеюсь, в ближайшем будущем вы ее увидите»,— написал Разин в своих соцсетях.

Перед отбытием в солнечный город Андрей Разин избавился от всей своей недвижимости.

Уже точно известно о продаже дома в поселке "Московский", трех квартир на Тверской, еще одной квартиры в Красногорском районе. Недвижимость в Санкт-Петербурге тоже была продана. Разин не стал уточнять, что ждет его отель, расположенный на Черном море. Также непонятно, что будет с могилой 16-летнего сына Андрея Разина.

Четыре года назад в семье продюсера случилось горе. Младший сын Александр скончался от сердечного приступа. Разин по сей день не оправился от горя.

Юноша похоронен на Троекуровском кладбище. Выделена огромная территория, где мальчику возводят памятник ручной работы. Над монументом четыре года трудятся лучшие итальянские и российские скульпторы и художники. Вес сооружения составит почти 300 тонн, а его высота будет больше семи метров. «Могила моего сына стоит почти три миллиона евро. Это будет самое крупное сооружение на кладбищах в Европе. Мне только фундамент обошелся в миллион долларов.» — рассказал Разин.