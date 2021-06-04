«Создала себе идола»: Повереннова о возлюбленном, который ушел к Овсиенко

Она рассказала, что чувствовала другую женщину в его жизни и его желание расстаться с возлюбленной.

«Я знала, что он приезжает со съемок. Пригласил в ресторан. А я уже знала, были отголоски, я думала, что там что-то есть. Он сказал, что появилась женщина в его жизни — Таня Овсиенко. Здорово. Он поступил достаточно жестоко по отношению ко мне. Он сказал, что любит нас обеих. Я сказала, чтобы он отрубил хвост сразу, чем его пилить потихонечку. В логике психолога это классический ход абьюзера. Я бы назвала это трусостью».

Расставание с актером далось ей очень тяжело. Она пережила сильную депрессию — при этом больше всего ей стыдно перед дочерью от первого брака, которой пришлось пережить ее состояние.