«Создала себе идола»: Повереннова о возлюбленном, который ушел к Овсиенко
Дарья Повереннова стала гостьей Надежды Стрелец в ее YouTube-шоу и рассказала о пережитом болезненном романе. Ее возлюбленный, актер Валерий Николаев, полюбил другую женщину, но долго не мог уйти от предыдущей возлюбленной из-за трусости. Новой избранницей актера Валерия Николаева, с которым у актрисы был роман в течение двух лет, стала певица Татьяна Овсиенко.
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Фото: @dpoverennova
«Он был очень "манким" и распространял мужские флюиды, если можно так сказать. Не попасть под его обаяние было невозможно», — отметила Повереннова. По ее словам, у них были созависимые отношения, но она очень дорожила Николаевым и даже «создала идола, поставила его на пьедестал непонятно почему». «Я не думаю, что он мной манипулировал осознанно. Я решила, что это уникальный человек», — призналась Повереннова.
Она рассказала, что чувствовала другую женщину в его жизни и его желание расстаться с возлюбленной.
«Я знала, что он приезжает со съемок. Пригласил в ресторан. А я уже знала, были отголоски, я думала, что там что-то есть. Он сказал, что появилась женщина в его жизни — Таня Овсиенко. Здорово. Он поступил достаточно жестоко по отношению ко мне. Он сказал, что любит нас обеих. Я сказала, чтобы он отрубил хвост сразу, чем его пилить потихонечку. В логике психолога это классический ход абьюзера. Я бы назвала это трусостью».
Расставание с актером далось ей очень тяжело. Она пережила сильную депрессию — при этом больше всего ей стыдно перед дочерью от первого брака, которой пришлось пережить ее состояние.
Фото: Instagram Дарьи Поверенновой
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