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«Создай свой личный бренд»: Оксана Федорова в новой книге научит женщин быть успешными

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Слайд, который
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Оксана Федорова

Фото: Instagram

Книга станет второй под авторством «Мисс Вселенной». Первая вышла из печати в 2008 году.

Оксана Федорова накануне 8 Марта выпускает новую книгу о стиле и имидже «Создай свой личный бренд», в котором расскажет о пути своего успеха и том, как высот в жизни может достичь любая женщина.

Первая книга Федоровой «Формула стиля» вышла в 2008 году. В ней «Мисс Вселенная» рассказала о секретах стиля, создания своего стиля — от одежды до фигуры. Книга стала путеводителем для сотен тысяч женщин.

«Личный бренд — это не притворство кем-то другим, посторонним и не слишком на вас похожим. Это изучение себя и самовыражение в облике, поведении, стиле. Это принятие себя такой, какая вы есть. Потому что, даже контролируя некоторые свои черты и склонности, вы признаете их, даете им возможность проявиться и, значит, разрешаете им существовать, а себе — реализоваться и действовать. Свободно, по-своему», — рассказывает модель, певица, дизайнер и телеведущая о новой книге «Создай свой личный бренд».

Фото: Пресс-служба

Оксана Федорова уверена, что «в основе любого успеха лежит прежде всего личность человека — это яркие харизматичные люди, которые не боятся быть собой, или создают такой образ, который вызывает эмоции у обывателей, но точно никого не оставляет равнодушным. Успех — это результат большой работы над собой, стремления к воплощения своей мечты».

Предзаказ на новую книгу Оксаны Федоровой «Создай свой личный бренд» можно оформить на сайте книжного магазина «Лабиринт».

Фото и видео: Instagram, пресс-служба

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