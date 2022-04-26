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Совсем взрослые: Филипп Киркоров вывел в свет подросших детей

Популярный исполнитель с детьми появился на премьере мультфильма «Суворов: великое путешествие».
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Филипп Киркоров с детьми

Фото: пресс-служба

В понедельник вечером светская Москва собралась в столичном кинотеатре «Октябрь», чтобы поддержать Константина Хабенского с выходом мультфильма «Суворов: великое путешествие».

Особым гостем топового мероприятия стал Филипп Киркоров, который озвучил одного из главных персонажей мультфильма. «Мне всегда нравились отрицательные персонажи. Это получился действительно уникальный эксперимент», — прокомментировала свою работу звезда.

Алла-Виктория Киркорова

пресс-служба

Мартин Киркоров

пресс-служба

Поп-короля, облачившегося по случаю в «золотой» костюм, сопровождали повзрослевшие наследники. Гости вечера отметили, что Алла-Виктория и Мартин выглядят совсем взрослыми. Наследники знаменитости держались уверенно и с удовольствием позировали фотографам.

Сам Киркоров сейчас активно готовится к первому за долгое время сольному концерту и все силы тратит на то, чтобы все успеть.

Фото: пресс-служба

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