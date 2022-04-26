Совсем взрослые: Филипп Киркоров вывел в свет подросших детей

Поп-короля, облачившегося по случаю в «золотой» костюм, сопровождали повзрослевшие наследники. Гости вечера отметили, что Алла-Виктория и Мартин выглядят совсем взрослыми. Наследники знаменитости держались уверенно и с удовольствием позировали фотографам.

Сам Киркоров сейчас активно готовится к первому за долгое время сольному концерту и все силы тратит на то, чтобы все успеть.