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«Совсем взрослая»: Рома Зверь показал подросшую старшую дочь

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Роман Билык со старшей дочкой Олей

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40-летний Роман Билык, более известный под псевдонимом Рома Зверь, опубликовал фото со старшей дочерью Олей.

Лидер популярной рок-группы «Звери» Роман Билык является активным пользователем соцсетей, но в его микроблоге не так много семейных снимков. И если фото с женой Мариной Королевой и 3-летней дочкой Зоей он периодически выкладывает на радость поклонникам, то кадры со старшей 10-летней наследницей Олей довольно редко появляются на страничке Романа.

Недавно артист решил сделать исключение и опубликовал совместный снимок с подросшей Ольгой. «Прекрасный спектакль! Море деревьев! Оле очень понравился и мне и Марине, одним словом, надо смотреть! Для детей и взрослых», — подписал фото с дочкой музыкант после посещения «Гоголь-центра».

Поклонники отметили, что юная Ольга растет настоящей красавицей, очень похожей на своего знаменитого папу: «Какая большая уже», «Копия папа», «Оля скоро папу по росту догонит», «Оля такая взрослая и такая красивая!».

Фото и видео: Instagram

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