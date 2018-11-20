«Совсем взрослая»: Рома Зверь показал подросшую старшую дочь

Недавно артист решил сделать исключение и опубликовал совместный снимок с подросшей Ольгой. «Прекрасный спектакль! Море деревьев! Оле очень понравился и мне и Марине, одним словом, надо смотреть! Для детей и взрослых», — подписал фото с дочкой музыкант после посещения «Гоголь-центра».

Поклонники отметили, что юная Ольга растет настоящей красавицей, очень похожей на своего знаменитого папу: «Какая большая уже», «Копия папа», «Оля скоро папу по росту догонит», «Оля такая взрослая и такая красивая!».

Фото и видео: Instagram