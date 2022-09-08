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Совсем взрослая: 22-летняя дочь Дмитрия Маликова похвасталась новой квартирой в Москве

Звездная наследница поделилась радостной новостью.
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Стефания Маликова

Фото: соцсети

Пока остальные наследники с удовольствием тратят накопления своих знаменитых родителей, Стефания Маликова решила преумножить семейный бюджет.

В своем микроблоге девушка, недавно окончившая МГИМО, поделилась радостной новостью. Старшая дочь исполнителя Дмитрия Маликова сообщила поклонникам, что у неё появилась собственная квартира, в которую она скоро переедет. Пока там идет ремонт, поэтому Стеше еще какое-то время придется провести с родителями.

«Новый дом, скоро. По моему лицу видно, как я счастлива?» – не сдержала эмоций звездная наследница.

Поклонники поздравили дочь Маликова со столь важным событием пожелали ей дальнейшего развития своего бизнеса (девушка каждый сезон создает коллекции нарядов - прим.редакции).

Фото: соцсети

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