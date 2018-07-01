«Совсем не изменилась»: Алена Водонаева опубликовала милое детское фото в честь своего 36-летия

На днях Алена опубликовала еще одно архивное фото, сделанное около 15 лет назад, когда девушка еще принимала участие в реалити-шоу «Дом-2». Многие отметили, что сейчас, в свои 36, Водонаева выглядит гораздо лучше, чем на заре карьеры в шоу-бизнесе.

Фото: Instagram