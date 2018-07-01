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«Совсем не изменилась»: Алена Водонаева опубликовала милое детское фото в честь своего 36-летия

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я выбрал вместо рекламы.
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Алена Водонаева

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2 июля телеведущая и модель Алена Водонаева отмечает день рождения.

Алена Водонаева поделилась с поклонниками эмоциями по поводу собственного праздника — 36-го дня рождения. Звезда выложила в микроблог свой детский снимок: на нем маленькая Алена позирует родителям.

2 июля 🔮💜✨ #ЛюбимыйДеньВГоду 3:6 🎉

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

«Вообще не изменилась», «Такая же красивая и по-детски непосредственная», «Какая лапуля», «Алена совсем не меняется», «С днем рождения! Будь счастлива!», — написали фолловеры Водонаевой.

На днях Алена опубликовала еще одно архивное фото, сделанное около 15 лет назад, когда девушка еще принимала участие в реалити-шоу «Дом-2». Многие отметили, что сейчас, в свои 36, Водонаева выглядит гораздо лучше, чем на заре карьеры в шоу-бизнесе.

Фото: Instagram

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