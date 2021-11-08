Совсем как взрослый: Жасмин поделилась видео, на котором ее 4-летний сын играет в бильярд

Жасмин отправилась со своими младшими детьми — 4-летним Мироном и 8-летней Маргаритой — в отпуск в Дубай. На протяжении целой недели каникул российская певица активно делилась со своей аудиторией публикациями из жаркой страны, на которых запечатлено счастливое семейство.

В течение всего отдыха певица со детьми перепробовали всевозможные развлечения. Мама и дети много купались и загорали, катались на Ain Dubai — самом большом колесе обозрения в мире и даже успели посетить выставку. И напоследок семья решила устроить себе спортивно-развлекательную программу.

Так, 4-летний Мирон воспользовался случаем и попробовал себя в игре, которая еще не совсем подходит ему по возрасту. Мальчик решил сыграть в бильярд. Маленькие ручки еще позволяют ему справлять с кийем наравне со взрослыми, однако упорства Мирону не занимать, поэтому он со всем усердием и старанием принялся отбивать мячи. Большей важности и серьезности мальчку придал его наряд — Мирон был одет в смокинг и мог чувствовать себя «самым настоящим взрослым».