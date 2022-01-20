Совсем как школьница: Надежда Михалкова в строгом образе пришла на премьеру сериала

Премьера сериала Данилы Козловского «Карамора» состоялась 19 января в киноцентре «Октябрь». Кроме Надежды Михалковой, гостями показа стали Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Константин Хабенский, Владимир Познер, Ольга Сутулова и Евгений Стычкин, Михаил Зыгарь, Сергей Бурунов, Варвара Шмыкова и Даниил Радлов, Антон и Дарья Златопольские и многие другие.

Отметим, что Надежда Михалкова тоже выпустила свой режиссерский проект. Для одной из онлайн-площадок она сняла мини-сериал, который называется «Номинация». Надежда с сестрой Анной Михалковой исполнят главные роли в проекте. «Номинация» рассказывает историю младшей представительницы кинематографической династии Веры, которая берется снимать халтурный заказной фильм. Однако именно он станет для нее главным и даже знаковым проектом.