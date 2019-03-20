«Совсем как девочка»: фото 33-летней Елизаветы Боярской без макияжа обсуждают в Сети

Несмотря на то, что 33-летняя актриса Елизавета Боярская очень много работает и занимается воспитанием двоих детей, ей удается чудесным образом всегда выглядит свежо и красиво. На днях миловидная артистка решила в очередной раз порадовать своих поклонников фотографией без мейкапа. И даже усталость из-за тяжелых рабочих будней в театре не сказалась на ее обаянии и красоте, она все равно собрала множество восторженных комментариев и более 77 тысяч лайков.

«Лицо, когда 2 дня подряд ты сходила с ума (Офелия «Гамлет»), на следующий день тебя обманули и бросили (Варя «Вишневый сад»), потом отравили (Луиза «Коварство и любовь»), ну а сегодня просто рухнули все надежды и пришлось уехать работать на кирпичный завод (Ирина «Три сестры»)», — подписала снимок Елизавета и оставила хэштеги с названиями постановок.