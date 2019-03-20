«Совсем как девочка»: фото 33-летней Елизаветы Боярской без макияжа обсуждают в Сети

Несмотря на то, что 33-летняя актриса Елизавета Боярская очень много работает и занимается воспитанием двоих детей, ей удается чудесным образом всегда выглядит свежо и красиво. На днях миловидная артистка решила в очередной раз порадовать своих поклонников фотографией без мейкапа. И даже усталость из-за тяжелых рабочих будней в театре не сказалась на ее обаянии и красоте, она все равно собрала множество восторженных комментариев и более 77 тысяч лайков.
«Лицо, когда 2 дня подряд ты сходила с ума (Офелия «Гамлет»), на следующий день тебя обманули и бросили (Варя «Вишневый сад»), потом отравили (Луиза «Коварство и любовь»), ну а сегодня просто рухнули все надежды и пришлось уехать работать на кирпичный завод (Ирина «Три сестры»)», — подписала снимок Елизавета и оставила хэштеги с названиями постановок.
Отклик от поклонников она получила незамедлительно. Одни просто оставили эмодзи сердечек и цветочков, а другие не поскупились на восторженные комментарии: «И после всего этого получается такая куколка?», «Какая вы здесь молоденькая, прям совсем девочка 16 лет!», «Как у Вас на все хватает сил. Восхищаюсь Вами», «Прекрасная Лиза. Даже, когда уставшая». Конечно, не обошлось и без негативных комментариев. Некоторые подписчики упрекнули Боярскую в том, что она проводит мало времени с семьей из-за работы, а кто-то заметил, что актриса на фотографии слишком уставшая и вымотанная.
Боярская часто радует своих подписчиков фотографиями и видео, рассказывает о рабочих буднях и выходных или просто желает хорошего дня своим поклонникам. При этом насыщенная реальная жизнь артистки никак не страдает — она успевает активно участвовать в театральных постановках, вести семейный быт и посещать различные светские мероприятия.
Напомним, что в начале декабря 2018-го года Елизавета Боярская и ее супруг Максим Матвеев стали родителями во второй раз, о чем незамедлительно сообщил брат актрисы на своей страничке в соцсети. Малыш появился на свет в одной из клиник в Санкт-Петербурге. Как сообщали в окружении артистки, Боярская была заинтересована не в престижности роддома, а в высоком уровне квалификации врачей, поэтому и рождение второго ребенка она доверила Любови Ивановне Глейм, акушеру-гинекологу, благодаря которому появился на свет ее первенец. Счастливые родители решили назвать младшего наследника Григорием, также у Боярской и Матвеева подрастает 6-летний сын по имени Андрей.
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Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: Instagram