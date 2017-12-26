34-летняя Светлана Ходченкова экспериментирует с образом.

На днях популярная актриса Светлана Ходченкова поучаствовала в модной съемке, в ходе подготовки к которой изменилась до неузнаваемости. Сделала она стрижку или использовала накладную челку — история умалчивает. Но образ, который получился в итоге, не оставил ее поклонников равнодушными.

«Совсем другая, почаще улыбайся», «Вот это смена образа! Вот это поворот! Вот куда пропали! Одно слово - СУПЕР!!!», «Такая интересная с челкой», «Прекрасна, чудесный образ! Очень гармонично», «А я все не могу решиться...», «Всегда разная-всегда неповторимая!», «Я сначала подумала, что это фото из 2007-ых», «Если длинное каре сделаете, вообще будет отпад», — пишут восхищенные фолловеры.

А вам нравится этот образ?

Фото: instagram