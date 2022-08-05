Совсем другая: Алла Пугачева показала, как выглядит без париков и шиньонов

Сейчас Примадонна вместе с Максимом Галкиным и детьми проживает в Латвии, а вскоре, по сообщениям инсайдера, планирует эмигрировать в США, где уже присматривает подходящую недвижимость. Поклонники обратили внимание, что уехавшая в конце зимы за границу Алла Пугачева очень сильно изменилась внешне.

Юрмальский климат явно поспособствовал тому, что исполнительница решилась на изменение стиля, в том числе она отказалась от пышных париков и шиньонов.