Совсем другая: Алла Пугачева показала, как выглядит без париков и шиньонов
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Сейчас Примадонна вместе с Максимом Галкиным и детьми проживает в Латвии, а вскоре, по сообщениям инсайдера, планирует эмигрировать в США, где уже присматривает подходящую недвижимость. Поклонники обратили внимание, что уехавшая в конце зимы за границу Алла Пугачева очень сильно изменилась внешне.
Юрмальский климат явно поспособствовал тому, что исполнительница решилась на изменение стиля, в том числе она отказалась от пышных париков и шиньонов.
Фото: соцсети
На днях звезда советской и российской эстрады сфотографировалась с поклонниками и поделилась снимком в сети. Фанаты исполнительницы отметили, что в молодежном наряде и без парика она выглядит очень эффектно и стильно. Они тут же решили узнать у своего кумира, как ей удалось добиться такой идеальной гладкости волос во влажном климате. Ведь обычно укладки там совершенно не держатся и шевелюра обычно выглядит куда менее аккуратно.
Фото: Global Look Press