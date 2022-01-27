Современная снегурочка: Алла Пугачева в пуховике цвета Барби прогулялась в зимнем лесу

В непростое коронавирусное время Алла Пугачева практически не покидает свой шикарный дом, лишь изредка выбирается на светские тусовки. Но и в своем имении ей не бывает скучно. Она занимается воспитанием детей, много времени проводит на свежем воздухе. Благо, огромная территория дома, который для нее построил Максим Галкин, позволяет это делать.

Во врем очередной прогулке по зимнему лесу телеведущий сделал новый портрет любимой жены. Для променада с молодым супругом Примадонна выбрала стильный пуховик нежно-розового оттенка, напоминающий пуховик Барби.

Нынешняя зима балует жителей Подмосковья идеальной погодой — легким морозцем и обилием снега. И во всем этом великолепии Алла Пугачева выглядела как современная снегурочка.

«Аллуся», — нежно и лаконично подписал Максим публикацию в личном блоге.