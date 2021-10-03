Совместное шоу и съемки в сериале: солистка t.A.T.u. объявила о воссоединении группы
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Фото: Instagram
Участница знаменитого дуэта t.A.T.u. Лена Катина подарила фанатам коллектива надежду на возрождение группы. В соцсетях 36-летняя певица разместила информацию о том, что весной 2022 года состоится трибьют-шоу в честь «Тату» и участие в нем примут и Лена Катина, и Юлия Волкова.
Воссоединение солисток ради шоу продолжится совместными съемками в сериале о скандальной группе. Дату выхода проекта Катина не сообщила, но отметила, что он будет представлен на одной из крупных стриминговых площадок.
Дуэт t.A.T.u. завоевал популярность в первые годы своего существования в начале нулевых. Их синглы, причем как на русском, так и на английском языках, попадали на вершины хит-парадов России, Австралии, Великобритании, Германии, США и других стран. В 2005 году группа разорвала контракт с продюсером Иваном Шаповаловым, а еще 4 года спустя девушки объявили о начале сольных карьер. Правда, после этого Катина и Волкова еще несколько раз выступали вместе. Последнее их совместное выступление состоялось в 2014 году.
Фото и видео: @lenakatina, @official_juliavolkova/Instagram