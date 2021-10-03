Совместное шоу и съемки в сериале: солистка t.A.T.u. объявила о воссоединении группы

Участница знаменитого дуэта t.A.T.u. Лена Катина подарила фанатам коллектива надежду на возрождение группы. В соцсетях 36-летняя певица разместила информацию о том, что весной 2022 года состоится трибьют-шоу в честь «Тату» и участие в нем примут и Лена Катина, и Юлия Волкова.

Воссоединение солисток ради шоу продолжится совместными съемками в сериале о скандальной группе. Дату выхода проекта Катина не сообщила, но отметила, что он будет представлен на одной из крупных стриминговых площадок.