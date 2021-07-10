Советы звезд об отношениях, которые действительно работают
Быть друзьями, как Бейонс и Jay Z. Супруга певицы не раз ловили на внебрачных романах, но это не мешает им оставаться одной из самых крепких пар музыкального бизнеса. Секрет их союза — в дружбе: прежде, чем начать встречаться, они полтора года просто дружили.
Быть откровенными, как Мишель и Барак Обама. Пара юристов, которые вместе прошли путь с самого нуля до Белого дома, для себя, ключ к счастливым отношениям, нашли в поддержке и.. честности. «Мишель никогда не боится высказать свое мнение или указать, в чем я не прав – что, кстати, частенько происходит», — признается мистер Обама.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: picture alliance
Быть единомышленниками, как Кэти Пэрри и Орландо Блум. Знаменитые актер и певица совсем недавно стали родителями, но продолжают радовать и вдохновлять друг друга, как, например, во время романтического путешествия по Италии в прошлом месяце: «Для меня важно, чтобы мы с ней были на одной волне. Мне нравится учиться и развиваться, к счастью, ей тоже», — поделился Блум.
Проявлять нежность, как Джулия Робертс и Дэниел Модер. Актриса и оператор в июле отпраздновали 19-ю годовщину свадьбы. Джулия и Дэниел познакомились на съемках фильма «Мексиканец» в 2000 году, где Робертс снималась в главной роли. Важным советом для сохранения отношений, Джулия сказала: «Наверное, целоваться».
Быть принимающими, как Уилл Смит и Джада Пинкетт. «Голливудские долгожители», как называет пресса пару Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит, приближаются к своей серебряной свадьбе. Уилл често признается, что отношения не могут быть всегда легкими, но добавляет: «Я узнал, что любовь – это умение слышать. Любовь – это самоотдача. Любовь – это свобода».
Иметь общие увлечения, как Джессика Бил и Джастин Тимберлейк. Секрет крепкого брака актеров, которому скоро исполнится 15 лет, прост: «Джессика и Джастин — лучшие друзья, поэтому у них все так ладится. Они любят проводить время вместе, и не важно, чем они занимаются, главное, что им весело друг с другом», — передает слова источника ELLE.
А еще, если верить опыту Риз Уизерспун, важно хотеть делать счастливым своего любимого человека. Проводить как можно больше времени вместе, несмотря на высокую занятость, как Амаль и Джордж Клуни. И чаще использовать слово «мы», вместо «я» и задаваться вопросом, а работает ли то, что сейчас происходит, на благо нашей пары, как это делают Николь Кидман и Кит Урбан.
Фото и видео: Rambler, Picture Alliance
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram