Советы звезд об отношениях, которые действительно работают

Проявлять нежность, как Джулия Робертс и Дэниел Модер. Актриса и оператор в июле отпраздновали 19-ю годовщину свадьбы. Джулия и Дэниел познакомились на съемках фильма «Мексиканец» в 2000 году, где Робертс снималась в главной роли. Важным советом для сохранения отношений, Джулия сказала: «Наверное, целоваться».

Быть принимающими, как Уилл Смит и Джада Пинкетт. «Голливудские долгожители», как называет пресса пару Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит, приближаются к своей серебряной свадьбе. Уилл често признается, что отношения не могут быть всегда легкими, но добавляет: «Я узнал, что любовь – это умение слышать. Любовь – это самоотдача. Любовь – это свобода».

Иметь общие увлечения, как Джессика Бил и Джастин Тимберлейк. Секрет крепкого брака актеров, которому скоро исполнится 15 лет, прост: «Джессика и Джастин — лучшие друзья, поэтому у них все так ладится. Они любят проводить время вместе, и не важно, чем они занимаются, главное, что им весело друг с другом», — передает слова источника ELLE.

А еще, если верить опыту Риз Уизерспун, важно хотеть делать счастливым своего любимого человека. Проводить как можно больше времени вместе, несмотря на высокую занятость, как Амаль и Джордж Клуни. И чаще использовать слово «мы», вместо «я» и задаваться вопросом, а работает ли то, что сейчас происходит, на благо нашей пары, как это делают Николь Кидман и Кит Урбан.