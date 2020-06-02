Советская шубка, пухлые щеки, задорная улыбка: Евгений Цыганов показал фото из своего далекого детства

41-летний Евгений Цыганов и его 37-летняя жена Юлия Снигирь не любят рассказывать о личной жизни. Но изредка они делают исключения публикуя в микроблогах семейные фото.

Евгений Цыганов поделился с подписчиками в Instagram своей детской фотографией. Судя по снимку актеру там не более двух лет. В кадре мальчик, одетый по советской моде, задорно улыбающийся.