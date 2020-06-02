Советская шубка, пухлые щеки, задорная улыбка: Евгений Цыганов показал фото из своего далекого детства
Фото: Starface
41-летний Евгений Цыганов и его 37-летняя жена Юлия Снигирь не любят рассказывать о личной жизни. Но изредка они делают исключения публикуя в микроблогах семейные фото.
Евгений Цыганов поделился с подписчиками в Instagram своей детской фотографией. Судя по снимку актеру там не более двух лет. В кадре мальчик, одетый по советской моде, задорно улыбающийся.
Фото: Instagram
Актер и сам увлекается фотографией. Он делает оригинальные черно-белые снимки своей многочисленной семьи — 8 детей и жены Юлии Снигирь. Кстати, 2 июня актриса отмечает день рождения, и в праздник Евгений опубликовал фото любимой женщины. Он не стал писать много громких слов, а лишь оставил несколько смайликов, намекающих на праздничный повод.
Когда именно поженились Юлия и Евгений, неизвестно. Они просто однажды появились на светском мероприятии уже с обручальными кольцами. Все вопросы о личной жизни они пресекают на корню. У пары растет сын Федор. А от союза с актрисой Ириной Леоновой у Цыганова есть еще 7 детей.
Фото и видео: Instagram, Starface
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