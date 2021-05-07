Совести нет: хайпы звезд, которые совсем не оценили поклонники

Ольга Бузова попала в больницу – звезду привезли на скорой и срочно прооперировали. Однако почти никто не поверил, что с телеведущей произошла беда. Потому что аккаунт Бузовой оказался закрыт, вероятно, чтобы все любопытствующие могли повысить число подписчиков певицы, сама она записала несколько видео из больницы, где лежит при полном макияже и с прической, а ее сестра Анна выкладывает веселые видео в своем блоге, за что ее осудили и пожелали еще одного инсульта.

Это не первый скандал с участием звезд, когда поклонники отказываются верить в то, что действительно плохо.

Ранее та же Бузова рассказывала, как ей плохо после расставания с Давой, однако сочувствовать ей не торопились – и даже в отношения не слишком верили.

Алиса Аршавина явно не притворяется – девушка почти лишилась носа и потеряла красоту, однако жалеть ее все равно спешат далеко не все. Участие заболевшей звезды в телешоу и частые интервью заставляют поклонников считать, что она просто зарабатывает деньги.

Скандальный имидж Инстасамки принес ей популярность среди своей аудитории – она богатая и эпатажная певица, которая может позволить себе все. Однако инцидент с оскорблением девушек-визажисток явно оказался перебором – от звезды стали массово отписываться.

Рита Дакота столкнулась с критикой и обвинениями в хайпе, когда рассказала в своем блоге про то, как ее осудили за открытый купальник дочери.

Ани Лорак и Елена Проклова высказались о том, что стали жертвой домогательств, обвинив очень известных людей. В отличие от историй с западными звездами, реакция была неожиданной – их осудили за то, что они много лет молчали, а высказались, когда им потребовалось привлечь к себе внимание.

Иногда звездам и их близким достается на фоне реальных трагедий – после смерти той или иной звезды внимание приковано к ее близким.

Поклонники Жанны Фриске резко критиковали родителей певицы, ее сестру и бывшего возлюбленного за многочисленные скандалы – им оказалось, что они стараются привлечь внимание к себе на смерти певицы.

Еще хуже история аптечного «Ревизорро» Екатерины Диденко, которая прославилась после того, как ее муж погиб, сделав ей сюрприз на день рождения. После его смерти мать двоих детей сделала себе новую грудь и быстро нашла нового возлюбленного.

Яростно осуждают и дочь Анастасии Заворотнюк – якобы девушка привлекает к себе внимание, рассказывая о болезни своей знаменитой мамы.

Оперная певица Мария Максакова вернулась в Россию и начала ходить по телешоу, рассказывая о семейных проблемах, однако ее не торопились жалеть – сор из избы порядочные люди не выносят.