«Совершенно случайно»: Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов вместе сходили в кино

«Как же вы друг другу подходите», «Похожи так, прям как муж и жена....», «Морщинка клевый», «Милая парочка», «Так почему вы не вместе?! Тимур достойный мужчина», «Может стоит присмотреться к друг другу?», «Блииинннн ...вы и правда клевая парочка. А может стоит попробовать, а Оля?», «Оля, ты делаешь глаза Тимура счастливыми. Это судьба», «Ой жду уже вашу свадьбу. Когда там???», — обсуждают подписчики.

«Буз, та иди уже за Батрудинова, случайности, давно уже не случайны», «Так случайно встретившиеся не обнимаются», «Будем ждать случайной свадьбы», — намекают они.

А вам нравится эта пара?

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram