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«Совершенно случайно»: Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов вместе сходили в кино

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из «сториз» Instagram Ольги Бузовой

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Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов заинтриговали поклонников походом в кино и поцелуем на камеру.

Минувшей ночью Ольга Бузова пожаловалась поклонникам в «сториз» на то, что ей очень редко удается выбираться в кино. Раньше звезда «Дома-2» посещала все премьеры и рассказывала о них подписчикам. Теперь такие выходы — редкость. В этот редкий раз в кино Оля пошла с подругой, мамой и коллегами, но, как оказалось, в кинотеатре ее ждал сюрприз.

«Совершенно случайно вчера посмотрели Богемскую Рапсодию вместе. Рада тебя видеть», — написала Ольга в блоге под нежной фотографией.

Ольга даже записала видео с объятиями и поцелуями «холостяков», которые, правда, выглядят вполне дружескими.

«Как же вы друг другу подходите», «Похожи так, прям как муж и жена....», «Морщинка клевый», «Милая парочка», «Так почему вы не вместе?! Тимур достойный мужчина», «Может стоит присмотреться к друг другу?», «Блииинннн ...вы и правда клевая парочка. А может стоит попробовать, а Оля?», «Оля, ты делаешь глаза Тимура счастливыми. Это судьба», «Ой жду уже вашу свадьбу. Когда там???», — обсуждают подписчики.

«Буз, та иди уже за Батрудинова, случайности, давно уже не случайны», «Так случайно встретившиеся не обнимаются», «Будем ждать случайной свадьбы», — намекают они.

А вам нравится эта пара?

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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