В Instagram фотографа Владимира Широкова появился единственный снимок с праздника

Вчера отмечала день рождения популярная российская певица Пелагея. 31-летняя исполнительница старается максимально скрывать свою личную жизнь, поэтому праздник прошел под грифом совершенной секретности, а известно о нем стало лишь сегодня. Друг исполнительницы — фотограф Владимир Широков поделился в своем блоге снимком с именинницей.

вчерашнее секретное дэрэ нашей Поли❗️😘🍸🍸🍸... Публикация от ВЛАДИМИР ШИРОКОВ (@vshirokov) Июл 15 2017 в 3:44 PDT

Некоторое время назад Пелагея оказалась замешана в скандале, в результате которого удалила свою единственную страницу в социальных сетях. Но несмотря на это, многие звезды поздравили именинницу именно в Instagram.

Напомним, Пелагея в начале этого года впервые стала мамой. Она родила дочь Таисию своему супругу — хоккеисту Ивану Телегину.