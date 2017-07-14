«Совершенно секретно»: Пелагея отпраздновала свой день рождения
Вчера отмечала день рождения популярная российская певица Пелагея. 31-летняя исполнительница старается максимально скрывать свою личную жизнь, поэтому праздник прошел под грифом совершенной секретности, а известно о нем стало лишь сегодня. Друг исполнительницы — фотограф Владимир Широков поделился в своем блоге снимком с именинницей.
вчерашнее секретное дэрэ нашей Поли❗️😘🍸🍸🍸...
Публикация от ВЛАДИМИР ШИРОКОВ (@vshirokov)
Некоторое время назад Пелагея оказалась замешана в скандале, в результате которого удалила свою единственную страницу в социальных сетях. Но несмотря на это, многие звезды поздравили именинницу именно в Instagram.
Ну как же обойти день рождения дорогой #Пелагея, хоть и удалилась из инстаграмма!( Но все же!!! Дорогая, будь счастлива, здорова и энергична, как всегда, как мы все тебя любим и семье твоей удачи всяческих, вот!!! Недавно скачал все твои альбомы, какая ты цельная и талантливая безумно!!!! Очень надеюсь ещё когда-нибудь поработать с тобой!!! С днём рождения!!!! #пелагея #пульхерия )) #билан #димабилан !!! Мы тебя любим, говорю за многих!!!) / Well, It's impossible to leave out the birthday of dear #Pelageya, although she deleted instagram! (But still! Darling, be happy, healthy and energetic, as always, we all love you very much , best of luck to your family!!! I have downloaded all your albums recently, what a perfect and talented person you are, incredibly !!!! I really hope to work with you again someday!!! Happy birthday !!!! #pelagia #pulcheriya)) #bilan #dimabilan !!! We love you, I speak for many !!!)
Публикация от bilanofficial (@bilanofficial)
Напомним, Пелагея в начале этого года впервые стала мамой. Она родила дочь Таисию своему супругу — хоккеисту Ивану Телегину.
Фото: instagram.com, starface.ru