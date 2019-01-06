Сотрудники морга озвучили причину смерти Криса Кельми

63-летний музыкант Крис Кельми скоропостижно скончался в своем доме в Подмосковье 1 января текущего года. По предварительным данным, причиной смерти артиста стала многолетняя алкогольная зависимость. Однако на днях StarHit со ссылкой на сотрудников морга, в котором находится тело Криса Кельми, сообщил о реальных причинах кончины певца: «Вскрытие было проведено. Смерть наступила по естественным причинам, но не от алкоголя. Там хроническое заболевание. Судебно-медицинский эксперт взял все необходимые анализы, все процедуры были проделаны. С сердцем тоже были проблемы».
В настоящее время родственники музыканта заняты организацией похорон. Брат Криса Кельми Евгений Суслин считает, что церемония должна пройти в открытом режиме, чтобы друзья, коллеги и поклонники получили возможность попрощаться с безвременно ушедшим из жизни. Однако вдова певца Людмила придерживается мнения, что церемония должна быть закрытой.
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Evguenii Matveev, Anatoly Lomohov, Viktor Chernov, Pravda Komsomolskaya/ Globallookpress
Видео: YouTube