Сотрудники морга озвучили причину смерти Криса Кельми

63-летний музыкант Крис Кельми скоропостижно скончался в своем доме в Подмосковье 1 января текущего года. По предварительным данным, причиной смерти артиста стала многолетняя алкогольная зависимость. Однако на днях StarHit со ссылкой на сотрудников морга, в котором находится тело Криса Кельми, сообщил о реальных причинах кончины певца: «Вскрытие было проведено. Смерть наступила по естественным причинам, но не от алкоголя. Там хроническое заболевание. Судебно-медицинский эксперт взял все необходимые анализы, все процедуры были проделаны. С сердцем тоже были проблемы».