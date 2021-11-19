Дочь Костенко никак не может оправиться от неизвестной болезни: «Обезвожена и ничего не ест»

В течение нескольких дней футболист Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко делились в своих Instagram-аккаунтах переживаниями о том, что их старшая дочь стала себя неважно чувствовать. Футболист и модель занимались лечением дочери и она почти уже шла на поправку, однако здоровье вновь подвело девочку — ее состояние ухудшилось.

Костенко вышла на связь со своими подписчиками и подробно рассказала о происходящем. «Всем привет, сегодня мне не до Instagram. Милаша меня очень напугала. Впервые в жизни увидела ее настолько обезвоженной. Думала, она идет на поправку. Но Милана встала сегодня поздно. На руках спустила дочь вниз, еле уговорили ее с Димой выпить чай с сухариками. Через две минуты все это было на полу. Сейчас Милашке лучше, но она стала капризной, будто подменили», — делится Анастасия.

Модель также сообщила, что они занимаются поиском очага и причин заболевания, и попросила фолловеров не волноваться раньше времени.