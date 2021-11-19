Дочь Костенко никак не может оправиться от неизвестной болезни: «Обезвожена и ничего не ест»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @kostenko.94
В течение нескольких дней футболист Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко делились в своих Instagram-аккаунтах переживаниями о том, что их старшая дочь стала себя неважно чувствовать. Футболист и модель занимались лечением дочери и она почти уже шла на поправку, однако здоровье вновь подвело девочку — ее состояние ухудшилось.
Костенко вышла на связь со своими подписчиками и подробно рассказала о происходящем. «Всем привет, сегодня мне не до Instagram. Милаша меня очень напугала. Впервые в жизни увидела ее настолько обезвоженной. Думала, она идет на поправку. Но Милана встала сегодня поздно. На руках спустила дочь вниз, еле уговорили ее с Димой выпить чай с сухариками. Через две минуты все это было на полу. Сейчас Милашке лучше, но она стала капризной, будто подменили», — делится Анастасия.
Модель также сообщила, что они занимаются поиском очага и причин заболевания, и попросила фолловеров не волноваться раньше времени.
Ранее Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко сообщали, что планируют расширить семью и завести больше детей, однако на данный момент осуществить их желание невозможно — супруги столкнулись с «небольшой проблемкой» после рождения сына. Футболист признался, что из жизни пары пропал привычный интим. «Сейчас секса нельзя, но вообще у нас он каждый день», — откровенно признался Тарасов в своем Instagram.
Фото: Instagram