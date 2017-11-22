Поклонники молятся о здоровье 82-летнего Олега Табакова.

Несколько дней назад, 27 ноября, Олег Табаков попал в больницу. Согласно официальной информации, предоставленной пресс-службой возглавляемого им МХТ им. А. П. Чехова, речь шла о плановой госпитализации. Однако сегодня ряд российских СМИ сообщают: народный артист перенес экстренную операцию. По данным источника Пятого канала, сейчас Олег Павлович находится в стабильно тяжелом состоянии.

Все эти дни пресса сообщает противоречивую информацию. По одной из версий, у пожилого мужчины диагностирован сепсис. По другой — он испытывает проблемы с дыханием и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Сейчас легендарному актеру 82 года — и вплоть до недавнего времени он выходил на сцену и участвовал в творческих мероприятиях. Желаем ему здоровья и еще долгих активных лет!

Фото: globallookpress