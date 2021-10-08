Состояние Гузеевой ухудшилось: поражение легких больше 60%

Актриса находится в Коммунарке с конца сентября. На момент госпитализации с ее легкими и дыханием было практически все в порядке. Стремительные ухудшения появились за последние несколько дней.

Медики рекомендуют звезде контроль лабораторных показателей, дыхательную гимнастику и постоянное наблюдение. Если сатурация у Гузеевой опустится ниже 95, то врачам придется применить лечение кислородом.