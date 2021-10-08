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Состояние Гузеевой ухудшилось: поражение легких больше 60%
62-летняя актриса и телеведущая Лариса Гузеева была госпитализирована в столичную больницу с коронавирусом более недели назад. Поражение легких по состоянию на 1 октября составляло 7%, но уже увеличилось до 65%. Из-за неэффективности лечения врачи приняли решение применить дорогостоящий препарат, но и он не дал результатов. Состояние актрисы ухудшается.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: @larisa_guzeeva/Instagram
Как сообщает Telegram-канал Mash, актрисе стало хуже. Поражение легких составляет более 60%, а врачи отмечают отрицательную динамику.
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Актриса находится в Коммунарке с конца сентября. На момент госпитализации с ее легкими и дыханием было практически все в порядке. Стремительные ухудшения появились за последние несколько дней.
Медики рекомендуют звезде контроль лабораторных показателей, дыхательную гимнастику и постоянное наблюдение. Если сатурация у Гузеевой опустится ниже 95, то врачам придется применить лечение кислородом.
Фото: Instagram, Global Look Press
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