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Состояние Гузеевой остается тяжелым: врачи пробуют новые методы лечения

Российская актриса Лариса Гузеева уже больше недели лежит в столичной больнице с поражением легких от коронавируса. Состояние 62-летней артистки на данный момент остается тяжелым. Врачи делают все возможное, чтобы привести здоровье звезды в норму. Медики приняли решение внедрить в лечение Гузеевой новый дорогостоящий препарат.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лариса Гузеева

Фото: @larisa_guzeeva/Instagram

Лариса Гузеева находится в 40-й клинической больнице в Коммунарке уже более недели. Но улучшения состояния актрисы пока нет. Именно поэтому врачи решили попробовать редкий препарат, стоимость которого 50 тысяч рублей за ампулу. И назначают его только тяжелобольным пациентам.

Лариса Гузеева с дочерью Ольгой

Сейчас актриса лежит под кислородной маской с повреждением легких 7%, сообщает «КП». У нее затруднено дыхание и повреждены почки.

Препарат, которым будут лечить артистку, предотвращает возникновение так называемого цитокинового шторма — реакции, заставляющей клетки провоцировать воспаление и уничтожать самих себя. Врачи возлагают большие надежды на это лечение. Известно, что за несколько дней до своей госпитализации Гузеева отправилась в частную клинику в Крым для того, чтобы похудеть.

Фото и видео: Instagram, Global Look Press