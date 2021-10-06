Состояние Гузеевой остается тяжелым: врачи пробуют новые методы лечения

Сейчас актриса лежит под кислородной маской с повреждением легких 7%, сообщает «КП». У нее затруднено дыхание и повреждены почки.

Препарат, которым будут лечить артистку, предотвращает возникновение так называемого цитокинового шторма — реакции, заставляющей клетки провоцировать воспаление и уничтожать самих себя. Врачи возлагают большие надежды на это лечение. Известно, что за несколько дней до своей госпитализации Гузеева отправилась в частную клинику в Крым для того, чтобы похудеть.