Состояние Гузеевой остается тяжелым: врачи пробуют новые методы лечения
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @larisa_guzeeva/Instagram
Лариса Гузеева находится в 40-й клинической больнице в Коммунарке уже более недели. Но улучшения состояния актрисы пока нет. Именно поэтому врачи решили попробовать редкий препарат, стоимость которого 50 тысяч рублей за ампулу. И назначают его только тяжелобольным пациентам.
Сейчас актриса лежит под кислородной маской с повреждением легких 7%, сообщает «КП». У нее затруднено дыхание и повреждены почки.
Препарат, которым будут лечить артистку, предотвращает возникновение так называемого цитокинового шторма — реакции, заставляющей клетки провоцировать воспаление и уничтожать самих себя. Врачи возлагают большие надежды на это лечение. Известно, что за несколько дней до своей госпитализации Гузеева отправилась в частную клинику в Крым для того, чтобы похудеть.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press