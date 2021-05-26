Состояние Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось

Анастасия Заворотнюк уже не один год борется со страшным заболеванием — ей диагностировали опухоль головного мозга. К чести членов ее семьи они приложили максимум усилий для того, чтобы помочь артистке справиться с недугом, и держали в тайге подробности ее состояния. И некоторое время назад медики заявили, что Заворотнюк действительно стало лучше.

В 2019 году ей успешно провели операцию и болезнь перешла в стадию ремиссии. Хотя о возобновлении карьеры речи не шло, Анастасия начала понемногу выходить из дома.

Однако позже ее состояние стало снова ухудшаться.

«Настя сейчас неузнаваема — она очень полная из-за гормональных препаратов и совсем без волос. Она сейчас совсем другой человек… Настя была так рада, когда врачи разрешили ей плавание. Надеялась вернуть прежнюю форму. Все было хорошо, бассейн и правда на каком-то этапе помог ей как хорошая физиотерапия. Вес не ушел, но чувствовать она себя стала лучше. Но потом Насте стало плохо в бассейне. На обследовании стало понятно, что головокружение случилось из-за рецидива рака. И сейчас врачи делают все возможное, чтобы болезнь снова вошла в стадию ремиссии. За границу, как Жанну Фриске, Настю перевозить не будут, поскольку только наши светила дают положительные прогнозы, верят, что у Насти есть еще шанс победить рак», — рассказала одна из коллег артистки в беседе с «Комсомольской правдой».

За любимую артистку очень переживают ее поклонники — они активно читают блог ее дочери Анны и надеются, что Анастасии удастся справиться с тяжелой болезнью.