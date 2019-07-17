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«Состариться еще успеем»: Дарья Повереннова показала свои молодые фото разных лет

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дарья Повереннова

Фото: Instagram
Актриса не поддержала флэшмоб звезд в «старости».

За последние несколько дней многие знаменитости разместили в Instagram свои фото, переделанные специальной программой для мобильных телефонов. Артисты и певцы пофантазировали и представили, как они могли бы выглядеть через 30-40 лет. Так, себя в старости показала Катерина Шпица, Виктория Боня, Анастасия Решетова, Мария Погребняк, Гоша Куценко и многие-многие другие.

Актриса Дарья Повереннова не оценила этот порыв, отметив, что в старости мы себя еще увидим, и показала подписчикам свои фото в молодости.

«Честно говоря, я «не въехала» в ажиотаж со старческими фото... Постареть мы еще успеем... Решила выступить на контрапункте, и сделала небольшую подборку из «раннего»)). Смотря на фото, мне кажется, что на них разные девушки!) А вам?», - подписала снимки Дарья (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

«Два разных человека. Не скажу, что фото -до- изображают некрасивую девушку, она - прекрасна, но совершенно другой человек и типаж. Сейчас - обновленная и совершенно непохожая на себя прошлую - прекрасная женщина! Браво!»,

«Вас ничего не старит не слушайте никого!!!!!»,

«Дарья,вы видите сколько комментируют вашу красоту....приятно же»,

«На всех фото очень милая , но с каждым годом лучше! Сегодняшний стиль, это однозначно ваше», - похвалили поклонники Дарью за красоту и индивидуальность.

Ранее актриса в комментариях под своими фото отмечала, что ее выводят из себя обвинения в том, что она прибегала к пластике. Дарья Повереннова ответила, что как только решится на такой шаг, то обязательно всем об этом расскажет.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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