«Состариться еще успеем»: Дарья Повереннова показала свои молодые фото разных лет

«Два разных человека. Не скажу, что фото -до- изображают некрасивую девушку, она - прекрасна, но совершенно другой человек и типаж. Сейчас - обновленная и совершенно непохожая на себя прошлую - прекрасная женщина! Браво!»,

«Вас ничего не старит не слушайте никого!!!!!»,

«Дарья,вы видите сколько комментируют вашу красоту....приятно же»,

«На всех фото очень милая , но с каждым годом лучше! Сегодняшний стиль, это однозначно ваше», - похвалили поклонники Дарью за красоту и индивидуальность.

Ранее актриса в комментариях под своими фото отмечала, что ее выводят из себя обвинения в том, что она прибегала к пластике. Дарья Повереннова ответила, что как только решится на такой шаг, то обязательно всем об этом расскажет.