Сосо Павлиашвили вывел подросших дочерей в свет

9 сентября в Сочи прошло грандиозное закрытие фестиваля «Новая волна»-2018, на которое прибыл и певец Сосо Павлиашвили. Артист взял с собой возлюбленную Ирину и дочерей Лизу и Сандру.
Вся грузинская семья с удовольствием позировала вместе на красной дорожке церемонии. Дочки певца заметно подросли — старшая, Лиза, практически ростом с красавицу-маму.
Напомним, Сосо Павлиашвили живет с певицей и танцовщицей Ириной Патлах уже больше 20 лет. Роман с ней у артиста начался еще во время первого брака с Нино Учанейшвили, от которой у него есть старший сын Леван.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, Instagram