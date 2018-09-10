Сосо Павлиашвили вывел подросших дочерей в свет

9 сентября в Сочи прошло грандиозное закрытие фестиваля «Новая волна»-2018, на которое прибыл и певец Сосо Павлиашвили. Артист взял с собой возлюбленную Ирину и дочерей Лизу и Сандру.

Вся грузинская семья с удовольствием позировала вместе на красной дорожке церемонии. Дочки певца заметно подросли — старшая, Лиза, практически ростом с красавицу-маму.