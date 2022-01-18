Сосо Павлиашвили рассказал, как лишился жилья из-за огромных долгов в 90-х

«Самое главное, что я жив и здоров. Я счастливый человек. Я сделал оценки, и ради чего-то я не перестал быть тем, кто я есть. Наоборот, Бог дал мне испытания, которые меня закалили», — рассказал Сосо, отметив, что аферисты, которые тогда обманули певца, спустя время снова появились в его жизни и вернули все деньги.

Выбирая между продажей квартиры и долгами, Сосо не могу не выбрать первое. Для него было главное остаться с чистой совестью. «Я знал, что я продам квартиру, потому что надо было людям вернуть долг. Я вернул. И я никому ничем не обязан, кроме Бога и родителей. Все, я жил спокойно, с чистой совестью. В маленькой съемной хрущевке. Никто не знал, что у меня есть какие-то проблемы. Я выходил и дарил всем радость, воодушевлял всех, и очень многим помогал. Хотя у меня ни копейки, может, в кармане не было, но я помогал», — вспомнил Сосо Павлиашвили.